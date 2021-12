Høyre-politiker vil legge ned Viken uten å gjenopprette fylkene

Vamraak poengterer overfor Aftenposten at forslaget om å droppe Akershus, Buskerud og Østfold er et svar på at regjeringen Støre har satt fylkesstrukturen i spill.

Han sitter for tiden på Stortinget der han er første vara for Høyre i Akershus. Tidligere har han vært statssekretær i Solberg-regjeringen, først på Statsministerens kontor, deretter i Finansdepartementet.

Viken består hovedsakelig av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. De ble slått sammen 1. januar 2020, mot de gamle fylkenes ønske.

Fredag vil fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) i Viken legge fram fylkesrådets innstilling om oppdeling av fylkeskommunen. Samme dag offentliggjøres en administrativ utredning om saken.

Vamraak regner med at den utredning som kommer, bare har utredet to alternativer: Enten oppløse Viken og gjenopprette fylkene Østfold, Akershus og Buskerud, eller beholde Viken.

– Så vidt jeg vet, har de ikke utredet det åpenbare tredje alternativet: Å legge ned fylkeskommunen. Siden Viken nå er i spill, må Høyre lokalt i Viken ta stilling til om vi for Vikens del skal kvitte oss med hele forvaltningsnivået, sier han.