Rasmus Hansson: – Ikke en menneskerett med billig strøm

– Ta en titt ut i Jule-Norge, som blinker og lyser så man nesten må ha solbriller på om natta. Det er ikke mye som tyder på betalingsproblemer for de aller fleste, sier Rasmus Hansson til Vårt Land.

Nå kaster MDG-politikeren, som representerer Oslo på Stortinget, seg inn i debatten om hva strømmen egentlig bør koste.

– I Norge har vi vent oss til at vi kan bruke så mye strøm vi vil, uten at vi merker det på lommeboka. Så blir vi forskrekket når prisen blir den samme som folk i Mellom-Europa er vant til å betale. Men veldig billig strøm er ikke en menneskerettighet, sier han i intervjuet.

Hansson vedgår at han spissformulerer seg, men under ligger et alvor.

– Norge må skifte syn på strøm. Fornybar strøm er en veldig verdifull ressurs, som det har en stor naturkostnad å produsere. Derfor må vi bruke den mest mulig effektivt.

Hansson understreker likevel at strømprisene akkurat nå er altfor høye, og at det er «akutt viktig» at folk med dårlig råd får hjelp.