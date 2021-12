200 steinerskoleelever ble satt i karantene ved en feil

– Disse barna skulle ikke vært satt i karantene, opplyser kommuneoverlege Trond Egil Hansen til Bergens Tidende sent torsdag kveld.

Elevene ble plassert i karantene etter at det ble påvist tre omikrontilfeller ved skolen. I en epost til avisen skriver kommuneoverlegen at det dessverre er skjedd en feil.

– Nasjonale karanteneregler er slik at disse barna ikke skulle vært satt i karantene, og dette ble korrigert straks feilen ble oppdaget. Det er et høyt trykk på våre tjenester om dagen, noe som dessverre øker risikoen for feil, skriver han.

Regjeringen har besluttet at barn skal slippe karantene når de er nærkontakt til andre enn dem de bor med.