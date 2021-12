Olav Thon tapte navnesak mot Hamar-restaurant

Hamar-restauranten vant navnestriden i lagmannsretten, og nå har Høyesterett forkastet Thons anke.

Thon må samtidig betale 201.250 kroner i sakskostnader til Hamar-restaurantens eier Madriku, men begge parter dømmes også til å betale 251.563 kroner til Høyesterett i sakskostnader.

I sin oppsummering skriver Høyesterett at Madrikus bruk av navnet «Stortorvet Gjestgiveri» og restaurantens logo verken er i strid med varemerkeloven eller markedsføringsloven, og at det ikke er noe feil ved lagmannsrettens bevisvurdering.

Anket

– Høyesterett kom til at kjennetegnet «Stortorvets Gjæstgiveri» ikke kunne vært registrert særskilt fordi det er beskrivende og uten særpreg, heter det.

Det var i desember 2015 at Madriku AS åpnet restauranten like ved Stortorget i Hamar sentrum.

I 2018 gikk Olav Thon, som eier «Stortorvets Gjæstgiveri» i Oslo, til søksmål mot selskapet og styrets leder med krav om at all bruk av navnet «Stortorvet Gjestgiveri» og tilhørende logo skulle opphøre. Årsaken var at hans leietaker varslet om enkelte feilbestillinger på grunn av sammenblanding.

Nå blir navnet værende

I 2019 ble Madriku i Oslo tingrett dømt til å slutte å bruke navnet og logoen, men selskapet anket og i lagmannsretten ble det frikjent.

Madrikus advokat, Vebjørn Krag Iversen, sier til E24 at han mener dommerne kom til riktig resultat. Hamar-restauranten slipper nå å gjøre noe med navnet sitt.

– Nå blir det værende, ja. Dette var en riktig dom, hvor Høyesterett slår fast en del prinsipper eller regler som vi mener er i tråd med det som er sagt tidligere, sier han.