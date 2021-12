Gransking avdekket kritikkverdige forhold i Coop

Advokatfirmaet Thommesen har gransket forholdene som ble kjent før sommeren.

Da gikk leder for Coop Midt-Norge, Thorbjørn Skei, av som nestleder i styret for Coop Norge for å skape ro rundt selskapet etter at Nettavisen hadde skrevet om flere forhold rundt ledelsen av selskapet.

I rapporten som ble lagt fram torsdag, går det fram at det har vært flere brudd på arbeidsmiljøloven i måten varsler ikke er blitt fulgt opp på. Det slås fast at selskapets ledelse har hatt et «uforsvarlig psykososialt arbeidsmiljø».

– Rapporten fra en uavhengig undersøkelse av varsler om kritikkverdige forhold i Coop Norge SA beskriver enkelte forhold som styret i selskapet anser som svært alvorlige, beklager og vil følge opp, skriver Coop i en melding til Nettavisen.

– Jeg beklager at det har vært ubehagelig

Skei kommenterer selv rapporten overfor E24 og sier at han tar til seg det som er kommet fram.

– Rapporten gir grunnlag for læring om hvordan jeg i noen tilfeller har kommunisert utenfor Coop Midt-Norge. Jeg beklager at det har vært ubehagelig for enkelte ledere i Coop Norge, sier han.

Granskningen har ikke avdekket tilfeller av trakassering i arbeidsmiljølovens forstand og heller ikke mobbing eller grove hersketeknikker.