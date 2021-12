Beskyttelsen mot coronaviruset synker med tiden som går siden siste dose, og effekten avtar mer for omikronvarianten enn for delta. FHI går nå ut med en særlig anmodning om at folk bør ta imot tilbudet til oppfriskningsdose.

– Vi antar at flere fullvaksinerte vil bli smittet fremover, særlig med omikronvarianten. Derfor er det viktig at alle som nå tilbys oppfriskningsdose, velger å takke ja så snart de får tilbudet, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

Han sier at det er tydelige tegn på at beskyttelsen øker ved oppfriskningsdose, selv om det fortsatt ikke er klart hvor god effekten er eller hvor lenge den varer. FHI understreker at begge vaksinene som er i bruk i Norge, er effektive.

– Nå skal svært mange tilbys oppfriskningsdose i løpet av få uker, dermed vil ikke begge vaksinetypene til enhver tid være tilgjengelig. Jeg oppfordrer dere til å takke ja til den vaksinen som tilbys slik at vi øker beskyttelsen for den enkelte og samfunnet raskt, sier Bukholm.