Statens vegvesen tror på tidlig juleutfart

– Vi forventer juletrafikk på veiene allerede fra fredag 17. desember, og at de største utfartsdagene blir 22. og 23. desember, sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Transport og samfunn i en pressemelding.

Utfordrende forhold

Uansett når man reiser kan juleturen bli utfordrende med mye trafikk og skiftende vær. I tillegg kjører mange på veier de ikke kjenner så godt og på krevende vinterføre.

– Folk er generelt flinke og ansvarlige i juletrafikken, men jeg vil allikevel minne folk på å sjekke veimeldinger, planlegge turen godt og ta den tid de trenger, sier Karbø.

Mange ulykker

Hvert år skjer det rundt 75 ulykker med personskader i juletrafikken. De siste tre årene har to mennesker mistet livet hvert av årene, i tiden mellom jul og nyttår. I 2017 var det seks stykker, og to i 2016. Ingen mistet livet på veiene julen 2015 og 2014.

– Jeg ønsker meg en jul uten drepte og hardt skadde i trafikken. Dessverre har noen det veldig travelt og setter eget og andres liv i fare med for eksempel farlige forbikjøringer i høy fart, sier Karbø.

Enkle forholdsregler

Både Vegvesenet og Trygg Trafikk minner om noen enkle regler i juletrafikken og understreker at det ikke er noe grunn til å stresse, men at man konsentrerer seg om kjøringen, tilpasser farten etter forholdene, bruker bilbelte, husker å skrape rutene fri for is og snø før man kjører og setter av tid til å pakke bilen ordentlig og sikre løse gjenstander.

Følg med på værmeldingen og ha med riktig utstyr hvis du skal til fjells. Husk kjettinger, varme klær og mobil med fullt batteri.