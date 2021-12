Oslo har delt ut en halv million selvtester denne uken

– Til tross for at Oslo kommune tester på full kapasitet ved våre teststasjoner, er det stor etterspørsel etter selvtester. Det er derfor positivt for innbyggere, arbeidsgivere og for kommunens testkapasitet at vi nå får flere selvtester, skriver kommunen i en pressemelding.

Fra torsdag gjelder en ny prioriteringsrekkefølge for hvem som skal få selvtester i Oslo, etter føringer fra Helsedirektoratet. Samfunnskritisk personell, som helse- og omsorgspersonell, blir høyest prioritert med testing hver morgen.

Siden kommer utbruddstesting i hjemmetjenesten, institusjoner og omsorgsboliger, og barn, unge og ansatte i helse- og omsorg med symptomer. Også massetesting i skolen og av barnehageansatte står på listen.