73 influensatilfeller i Norge forrige uke

– Det er fremdeles svært lavt nivå av influensa i Norge. I sesongens første uker er det påvist totalt 189 tilfeller med influensa. Sist uke var det 73 funn, som er det høyeste antallet i noen uke så langt denne sesongen, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukesrapport om influensa.

Det blir testet mer for influensa enn hva som er normalt, noe FHI tror er et tidlig tegn på at influensasmitten øker i Norge. Men de understreker at forekomsten fremdeles er svært lav, og at det gjenstår å se om forsterkede tiltak mot koronaviruset også kan ha en effekt på influensaspredningen.

Fra og med uke 40 er det registrert 20 nye innleggelser på sykehus og færre enn fem innleggelser på intensivavdeling med bekreftet influensa.