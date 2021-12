Støre og Vedum: Ingen kontakt med Stoltenberg om jobbsøknad

Tirsdag offentliggjorde Finansdepartementet søkerlisten til jobben som sentralbanksjef.

Den inneholdt 22 navn – deriblant Natos generalsekretær Jens Stoltenberg (62).

Stoltenberg opplyste i en uttalelse til NTB at han ble kontaktet av Finansdepartementet i november med forespørsel om han ville vurdere å søke stillingen.

Nå gjør Finansdepartementet det klart at det ikke var finansministeren som kontaktet Stoltenberg. Saken ble håndtert av embetsverket.

Heller ikke statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har hatt kontakt med Stoltenberg om saken, ifølge Støre selv.

Ingen kontakt med Vedum

NTB har sendt en rekke spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) for å kartlegge prosessen.

Finansdepartementet har valgt å besvare disse spørsmålene «administrativt» gjennom sin kommunikasjonssjef Therese Riiser, i stedet for å la Vedum uttale seg om saken.

Ifølge Riiser er det embetsverket i Finansdepartementet som har holdt tak i rekrutteringsprosessen.

– Vi har holdt statsråden informert underveis, men det er embetsverket som forbereder slike saker og er i kontakt med kandidater, sier Riiser i en skriftlig uttalelse til NTB.

– Har det vært direkte kontakt mellom finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Jens Stoltenberg om denne saken?

– Nei.

– Ble kontakten med Jens Stoltenberg gjort på initiativ fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum?

– Nei.

Vil ikke svare om tidspunkt

Stoltenbergs kandidatur ble for alvor lansert i en artikkel i Dagens Næringsliv 5. november. Der ga kilder uttrykk for at han var interessert i stillingen og ville takke ja om han ble spurt.

Finansdepartementet vil ikke svare på om kontakten med Stoltenberg skjedde før eller etter at denne artikkelen ble publisert.

– Vi har vært i kontakt med flere kandidater på ulike tidspunkter, men vi går ikke nærmere inn på detaljene i denne kontakten, sier Riiser.

På spørsmål om man ønsket at Stoltenberg skulle vurdere å søke, svarer Riiser slik:

– Som i alle andre rekrutteringsprosesser har det også denne gangen vært et mål å få så mange kvalifiserte søkere som mulig. Derfor har vi kombinert utlysning med aktivt søk, slik vi pleier. Vi har vært i kontakt med flere personer som kan være aktuelle for stillingen, og er glad for at flere av dem valgte å søke.

Stoltenberg får blant annet konkurranse fra visesentralbanksjef Ida Wolden Bache (48).

Ingen kontakt med Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NTB at heller ikke han har snakket med Stoltenberg – som Støre beskriver som en venn – om stillingen som sentralbanksjef.

– Nei. Da dette dukket opp i mediene, at han kunne være aktuell, som en spekulasjon, så tok jeg kontakt umiddelbart med regjeringsråden og sa at hvis det skulle skje, som jo ikke jeg hadde fått bekreftet, så ville jeg som statsminister ikke kunne delta i behandlingen av det, sier Støre.

– Dette er en sak som ligger i Finansdepartementet. Men den vil jo ende opp på regjeringens bord på et tidspunkt, og da vil jeg være inhabil.

Støre legger til at han ikke har trengt noe råd fra lovavdelingen for å fastslå dette.

Kritikk på Stortinget

På Stortinget har flere partier uttalt seg kritisk om Stoltenbergs kandidatur, inkludert regjeringens budsjettpartner SV.

Hovedbekymringen er at Norges Banks politiske uavhengighet vil kunne trekkes i tvil hvis Stoltenberg ansettes – gitt hans fortid som statsminister og Ap-leder og hans nære relasjon til Støre.

– Det er uheldig at det vil kunne stilles spørsmål ved bindinger, både til regjeringen og til statsministeren. Det vil det ikke være mulig å unngå, sa SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB etter at søkerlisten ble offentliggjort.

Finansdepartementet ser derimot ingen hindringer:

– Sentralbankloven gir forbud mot at personer med nærmere angitt tilknytning til regjeringsapparatet og Storting kan inneha stillingen som sentralbanksjef, sier Riiser.

– Men Stoltenberg diskvalifiseres ikke av disse reglene.