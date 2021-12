Fylkestinget i Troms og Finnmark vedtok oppstart av oppdelingen av fylket

Vedtaket ble gjort med 44 mot 12 stemmer, opplyser fylkestinget i en pressemelding.

Det ble også vedtatt at oppdelingsprosessen skal ledes politisk og være forankret i fylkestinget. Rent konkret betyr dette at det skal etableres tre utvalg – organisasjonsutvalg Troms, organisasjonsutvalg Finnmark og et utvalg for fellessaker.

– Disse utvalgene får innstillingsrett til fylkestinget på alle saker som kommer via fylkesrådet, og som omhandler reetablering av henholdsvis Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune, heter det.