Dermed er politiets teori at familiefaren, 43 år gamle Helge Høvik, skjøt og drepte kona og deres to felles barn. Deretter skal han ha satt fyr på huset, før han tok sitt eget liv.

– Det er gjort funn av et skytevåpen som knyttes mot siktede i saken, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i en pressemelding onsdag.

En familie på fire–to foreldre og to barn, ble funnet døde i brannruinene etter en voldsom boligbrann på Berger i Svelvik natt til mandag 6. desember. Den avdøde familiefaren er nå siktet i saken.

– De foreløpige rapportene fra obduksjonen er forenlig med at de er drept med dette våpenet, sier han.

Politiet ønsker ikke å kommentere hva slags skytevåpen som har blitt funnet.

– Vi har ikke informasjon i saken som tilsier at andre er involvert i hendelsene. Motivet for handlingene er ukjent, og det er ikke sikkert at vi vil få noe klart svar på hvorfor dette skjedde, avslutter Kostveit.