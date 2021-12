– Vi opplever for tiden problemer med Skattekort-tjenesten vår. Vi beklager og jobber med å rette feilen. Vennligst prøv igjen litt senere, er beskjeden brukerne får etter å ha logget seg inn på Skatteetaten for å «Se eller endre skattekortet» for 2022.

Det nye skattekortet, med oversikt over hvor mye Skatteetaten regner med at du må skatte neste år, ble sendt ut onsdag morgen.