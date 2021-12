Rapport etter skatterevisjonen om pendlerboliger

Advokatfirmaet Grette legger fram de skattemessige sidene ved stortingsrepresentantenes pendlerboliger og har også sett på andre ordninger for representantene.

Selskapet har fått oppdraget av Stortingets administrasjon og rapporten vil bli gjort tilgjengelig for Skatteetaten og for offentligheten.

Kvalifiseringsfinale i fotball

Brann og Jerv kjemper om den siste ledige plassen i Eliteserien i fotball. Kvalifiseringsfinalen spilles på Vålerengas hjemmebane klokka 19.

Brann lå lenge an til direkte nedrykk, men sikret seg kvalifiseringsplassen i siste serierunde. Jerv endte på 3.-plass i 1. divisjon og ble klar for kvalifiseringsfinalen med seier over KFUM Oslo på straffer i semifinalen.

Håndballkvinnene i VM-kvartfinale

Norge møter Det russiske håndballforbundet (RHF) i kvartfinalen i håndball-VM for kvinner.

Avkast er klokka 17.30. Vinneren møter vertsnasjonen Spania i semifinalen.

Vedtak i fylkestinget om delingen av Troms og Finnmark

Fylkestinget i Troms og Finnmark vedtar politisk beslutningsprosess og oppstart av oppdelingen av Troms og Finnmark.

Det var i et brev i oktober at kommunal- og moderniseringsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at Troms og Finnmark får klarsignal til å starte prosessen med å løse opp fylket.

Statsministerens halvårlige pressekonferanse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holder oppsummerende pressekonferanse før jul.

Den halvårlige tradisjonen skjer bare to dager etter de nye, strenge restriksjonene for å bremse koronasmitten ble innført og etter flere tiltak for å skjerme befolkningen for de rekordhøye strømprisene.

Jinping og Putin i telefonsamtale

Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin holder onsdag et telefonmøte. De to nabolandene er begge under internasjonalt press om dagen.

Kina har reagert tydelig på at USA, Australia, Storbritannia og Canada har bestemt seg for diplomatisk boikott av vinter-OL i Beijing og sagt at landene vil angre på sin beslutning.

President Putin, på den andre siden, har akseptert en invitasjon om å komme til OL.