Rettspsykiatrisk rapport: Kongsberg-siktede viste tegn til vrangforestillinger

Den prejudisielle observasjonen pekte på at det var tegn til at Bråthen hadde vrangforestillinger, men politiet har ikke fattet noen endelig konklusjon, skriver VG.

– Vi har bedt om en såkalt fullstendig judisiell observasjon. Vi venter nå på denne rapporten for å få eksakte svar. Siktedes psykiske helse er et viktig spørsmål i saken, sier politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt.

Espen Andersen Bråthen er siktet for å ha drept fem personer med stikkvåpen i Kongsberg onsdag 13. oktober. Han har erkjent at han har begått handlingene, men har ikke tatt stilling til straffskyld.

Politiinspektør Omholt ønsker ikke å uttale seg om hva Bråthen har forklart i avhør. Det siste avhøret av 38-åringen skal etter planen gjennomføres i neste uke.

Det er ventet at saken kommer opp for retten før sommeren, trolig i løpet av mai eller juni, ifølge en nylig fengslingskjennelse fra Buskerud tingrett.