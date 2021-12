Redningsaksjon pågår ved Trolltunga

Operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt sier til Bergens Tidende at en franskmann i 16.15-tiden meldte ifra om hendelsen. Han sa at han hadde gått oppover stien sammen med en amerikaner og to tyskere som han ikke kjente fra før.

– På et tidspunkt mistet melderen hodelykten, og da han snudde seg, var de andre vekke. Det skal være så dårlig vær at de har gått i snø til livet enkelte steder, sier Knappen.

Ifølge operasjonslederen er det meldt om snøstorm på stedet. Politiet har rykket ut til Trolltunga, og de har også varslet frivillige.

– Det er usikkert om de andre har kommet ned. Det har ikke kommet nødanrop, og heller ingen som har meldt dem savnet, sier Knappen.

