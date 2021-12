Skinnebrudd i Asker gir togproblemer

– Vi anslår at strekningen kan åpnes igjen lørdag 18. desember, men det kan hende at vi trenger hele helgen til å utføre arbeidene, opplyser Bane Nor.

Feilen oppsto tirsdag formiddag og har resultert i forsinkelser og innstilte avganger.

– Det vil fortsatt gå tog på Drammenbanen og resten av Askerbanen, men stengingen av det ene sporet på stasjonen vil påvirke togtrafikken med forsinkelser og noen innstillinger. Dette gjelder spesielt togtrafikken i retning Drammen, skriver Bane Nor.

Skinnebrudd er et resultat av sprekker som vokser helt til skinnen er så svekket at den ikke tåler belastningene fra tog og temperatur. Skinnebrudd oppstår som regel som følge av kaldt vær.