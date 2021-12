Sykehusene forfaller – Riksrevisjonen frykter for pasienttilbud

En rapport om helseforetakenes investeringer i bygg og utstyr ble lagt fram tirsdag.

– Helsepersonell er en knapp ressurs. Investeringer blir et viktigere virkemiddel for å løse helseforetakenes oppgaver og dempe arbeidskraftbehovet i årene som kommer. Det kan få alvorlige konsekvenser for pasienttilbudet dersom man ikke lykkes med dette, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

«Alvorlig» er nest høyeste nivå på Riksrevisjonens skala for kritikk.

Det er planlagt sterk vekst i investeringene, men det er fare for at målene om oppgraderinger ikke nås for helseforetak som ikke omfattes av store byggeprosjekter.

Tilstanden er forverret

Stortinget påpekte allerede i 2011 at en betydelig del av bygnings­massen var i for dårlig teknisk tilstand til å tilfredsstille kravene som gjaldt da. Riksrevisjonens undersøkelse viser at den tekniske tilstanden til bygningsmassen i et flertall av helse­foretakene har blitt forverret etter det, heter det i rapporten.

9 av 20 helseforetak har en samlet teknisk tilstand på byggene som er utilfredsstillende, slås det fast. I Helse sør-øst er tilstanden til byggene utilfredsstillende i fem av ni helseforetak.

Havariinvesteringer

Dessuten har gjennomsnittsalderen til det medisinsk-tekniske utstyret økt fra 2015 til 2020 i et flertall av helseforetakene, påpekes det.

Sykehusene må bruke mye penger på såkalte havariinvesteringer, fordi nedslitt utstyr bryter sammen. I 2019 var i gjennomsnitt 25 prosent av investeringene i medisinsk-teknisk utstyr havariinvesteringer, skriver Riksrevisjonen.

For optimistiske

Mange helseforetak klarer ikke å oppfylle sine egne planer for investeringer. Blant disse ble tilstanden til byggene dårligere og alderen på utstyret økte.

– Styrene i helseforetakene vedtar ofte for optimistiske langtidsplaner, heter det i rapporten.

Riksrevisjonen kritiserer de regionale helseforetakene for ikke å gjøre nok for at sykehusene skal kunne legge realistiske planer. Helseregionene følger ikke godt nok opp tilstanden til byggene, og tre av dem har ikke god nok oversikt over det medisinsktekniske utstyret.

Helse- og omsorgsdepartementet har stilt relevante krav til helseforetakene, men det har ikke vært nok.

– Driftskostnadene i helseforetakene har økt vesentlig mer enn investeringene i perioden etter 2010, noe som tyder på at departementet i sin overordnede styring har vektlagt krav til driften, som skal nås på kort sikt, skriver Riksrevisjonen.