Barneombudet frykter unødig innstramming

Regjeringen får ros fra barneombud Inga Bejer Engh for skjerme barn og unge fra de mest inngripende smitteverntiltakene. Samtidig mener hun at man må gjøre mer.

Barnehager, barne- og ungdomsskoler går over til gult nivå, mens det innføres rødt nivå på videregående skoler i hele landet.

– Rødt nivå i skolen har store konsekvenser for barn og ungdom, både når det gjelder deres faglige og sosiale læring, og ikke minst for deres psykiske helse, sier Bejer Engh.

– Ikke automatisk hjemmeskole

Hun stiller spørsmål ved om det er forholdsmessig og påpeker at rødt nivå ikke er noe Folkehelseinstituttet har anbefalt.

– Rødt nivå betyr ikke automatisk hjemmeskole. Mange elever i videregående skole har båret en stor del av byrden allerede og har hatt mye hjemmeundervisning i snart to år. Dette må med i vurderingen før de igjen sendes hjem, sier hun.

Barneombudet er tydelig på at barn og unge ikke må betale prisen for at vaksinering går for sakte og at intensivkapasiteten i helsevesenet er under press.

– Nå må politikere både lokalt og nasjonalt ikke la seg presse til å gå over til rødt nivå i grunnskolen uten at det er nødvendig og forholdsmessig, advarer hun.

– Må vare korteste mulig

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vektla at anbefalinger om sosiale innstramminger blir mindre strenge for barn og unge enn for voksne da regjeringen kom med sin tiltakspakke mandag kveld.

– Som barneombud vil jeg stå på for at konsekvensene for barn og ungdom skal bli så små som mulig. Jeg vil minne om at både nasjonale og lokale tiltak overfor barn og unge må vare kortest mulig tid. Erfaring har vist at det er langt lettere å stenge ned tjenester, enn det er å få åpnet opp igjen, sier Bejer Engh.