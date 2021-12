Kommuner innfører hjemmeskole for grunntrinnet

Fram til og med 21. desember blir det digital hjemmeundervisning i Lier kommune, skriver DT. Skoler og SFO skal fortsatt holde åpent for elever som har krav på tilbud.

– Smitten i Lier har doblet seg på en uke, og barnas smittekurver har skutt opp. Det kom inn 55 tilfeller i går, så det ligger an til nok en dobling denne uken, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Hun beskriver et smittetrykk som gjør det vanskelig for smittesporerne å holde tritt. Hittil i desember har det vært over 300 smittetilfeller.

Regjeringen meldte mandag kveld at alle barnehager og grunnskoler skal over på minimum gult nivå fra og med torsdag. Bjerring sa til Lierposten mandag at bemanningen allerede er så presset at gult nivå ville bli utfordrende.

Begrenset åpningstid

Også i Stavanger har kommunen valgt å gå over til hjemmeundervisning for elever på 5. til og med 10. trinn fra onsdag av, skriver Aftenbladet.

– Dette er en vanskelig vurdering, for vi vil gjøre alt vi kan for å skjerme barn og unge. Likevel er det så mye smitte på skolene akkurat nå, at det påvirker alle de samfunnskritiske funksjonenes mulighet til å være i arbeid. Vi ser også at det kan føre til at vi til slutt ikke har noe annet valg enn å stenge ned virksomheter, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

Barnehagene i Stavanger får også begrenset åpningstiden til 7,5 timer.

Hjemmeskole til jul

Tirsdag sendte Skolenes landsforening ut en pressemelding der de krever at hjemmeskole blir tatt i bruk fram til jul over hele landet.

– Med et scenario om inntil 300.000 smittede per dag er gult nivå helt utilstrekkelig, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund.

Forbundet mener også at barnehager og skolefritidsordningen bør holde stengt i romjula.