NHO: – Tiltakene treffer for dårlig

– Den nasjonale kompensasjonsordningen som regjeringen kunngjør, dekker kun november og desember. Smittetiltakene varer imidlertid til godt ut i januar, noe som betyr at den verste perioden for rammede bedrifter ikke dekkes. Det er ikke godt nok, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

Regjeringen har foreslått å forlenge den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, med noen justeringer.

Kravet til fall i omsetning er lempet på fra 40 til 30 prosent i perioden november-desember. Almlid mener ordningene for næringslivet burde vært forlenget ut i 2022.

– Vi registrerer at ordningen forlenges til over nyttår for andre grupper. Det er bare næringslivet som får en stopp ved nyttår, legger han til.

Detaljene i kompensasjonsordningen, også etter nyttår, vil bli endelig utformet sammen med en ny lønnsstøtteordning, slik at samlet innretning og kompensasjonsnivå blir helhetlig og tilpasset situasjonen, opplyser regjeringen.