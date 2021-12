1.194 nye coronasmittede i Oslo

Det viser tallene Oslo kommune publiserer på sine nettsider. 1.194 smittede er ny rekord – den forrige toppen var 9. desember da det ble registrert 1.150 smittede.

Smittetallene er høyest i bydel Søndre Nordstrand med 2.907,2 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger bydel Bjerke med 2.402,6 smittede per 100.000 og bydelene Nordstrand og Gamle Oslo som ligger nesten likt med henholdsvis 2.152,2 og 2.151 smittetilfeller.

Lavest smittetrykk er det i Nordre Aker med 1.338,3 smittede per 100.000 innbyggere. Deretter følger Sagene med 1.632,3 og Frogner med 1.732,8.

De siste to ukene er 13.556 personer registrert coronasmittet i Oslo, og siden mars er det registrert 82.664 smittede.