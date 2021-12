Kvinne dømt for overgrep mot stesønn

Fra gutten var 15 år og fram til han var nesten 18 år gammel hadde kvinnen gjentatte ganger seksuell omgang med ham, melder Bergensavisen.

Stemoren var tiltalt etter straffeloven paragraf 302 for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. I tillegg var hun tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 314 for å ha hatt seksuell omgang med et stebarn.

Kvinnen erkjente seg delvis skyldig etter tiltalebeslutningen, og erkjente at hun visste at det var galt å ha sex med sin 15 år gamle stesønn.

Under rettssaken kom det fram at kvinnen innrømmet overfor gutten at hun hadde veldig sterke følelser for ham da han fylte 15 år. «Dette mener retten er opplysninger som et barn ikke skulle måtte trenge å forholde seg til fra en omsorgsperson», heter det i dommen.

Stemoren ble dømt etter begge tiltalepunktene. Retten ga kvinnen et halvt års tilståelsesrabatt og satte etter en samlet vurdering straffen til to års fengsel. Dommen, som ikke er rettskraftig, var enstemmig.