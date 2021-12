Person døde etter smitteutbrudd på omsorgssenter i Herøy

To avdelinger ved Herøy omsorgssenter i Møre og Romsdal ble nylig glemt ved en feil da det ble tilbudt en tredje vaksinedose. Kommunedirektøren uttrykte frykt for at dette kunne føre til alvorlig sykdom eller i verste fall dødsfall.

Den siste tiden har senteret vært preget av et smitteutbrudd, og søndag kveld døde en eldre beboer, som hadde underliggende sykdom, ved omsorgssenteret, skriver NRK.

– Det er fryktelig trasig, og man lurer på om utfallet kunne vært annerledes dersom man hadde fått vaksinert alle med tredje dose, sier kommunedirektør Trond Arne Aglen.

Smitten ble først oppdaget hos en ansatt i slutten av forrige måned. Siden har seks beboere og ni ansatte har fått påvist covid-19. Ifølge Aglen er flere av de smittede beboerne preget av sykdommen, og han sier at det kan være fare for at flere liv går tapt.

Statsforvalteren har åpnet granskning av saken.