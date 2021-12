FHI: Trolig ikke så effektivt å stenge skoler

Utdanningsministeren kommer til mandagens pressekonferanse, noe som tyder på at skoler og barnehager blir berørt av nye tiltak.

– Til grunn for våre anbefalinger ligger strategien hvor det understrekes at det er et mål å beskytte barn og unge. Det å stenge skoler anser vi som et tiltak som erfaringsmessig kanskje ikke har så stor effekt på smittespredning. Vi har erfaring med at smittetall går opp etter ferie, så det er kanskje ikke det mest effektive vi gjør, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til VG.

Mange skoler sliter imidlertid med å holde åpent på grunn av mye smitte blant både elever og ansatte.

De fleste steder er siste skoledag før jul 22. desember, altså onsdag om en drøy uke.