Kommunedirektør: – Skisseres nærmest unntakstilstand

Kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim beskriver scenarioene som beskrives av FHI og Helsedirektoratet som «skremmende» overfor Dagbladet.

– Dette krever helt andre grep og tiltak ute i Kommune-Norge som vi forbereder oss på nå. Det som skisseres, er nærmest en slags unntakstilstand. Derfor mener jeg det er uhyre viktig at vi nå samtidig trygger innbyggerne våre på at dette skal vi klare å håndtere både lokalt og nasjonalt, sier han til avisa.

I en modellering av smittesituasjonen beregner FHI at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig.

En som deltok på møtet mandag, var Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap). Hun bekrefter overfor VG at det vil komme mer inngripende tiltak, trolig allerede mandag kveld.

– Vi er varslet om at det vil komme tiltak som vil gripe inn i både samfunnsliv og privatliv. Vi ble forberedt på at vi må skru opp tempoet på vaksinering, og at staten vil bidra til å hjelpe oss der. Det blir kortere intervall mellom andre og tredje dose, sier Ottervik.

Hun legger til at vi må vente og se nøyaktig hva regjeringen vil presentere av tiltak.