936 nye coronasmittede i Oslo

Det viser tallene Oslo kommune publiserer på sine nettsider.

De siste 14 dagene er det i snitt blitt registrert 942 nye coronatilfeller per dag.

Smittetallene er høyest i bydel Søndre Nordstrand med 2.932,8 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger bydel Bjerke med 2.229,1 smittede per 100.000 og Nordstrand med 2.176,9.

Lavest smittetrykk er det i Nordre Aker med 1.319,5 smittede per 100.000 innbyggere. Deretter følger Sagene med 1.639 og Frogner med 1.656,9.

De siste to ukene er 13.192 personer registrert coronasmittet i Oslo, og siden mars er det 81.455 smittede.