Rekordhøyt salg av luksusboliger i år

Tall fra Prognosesenteret viser at det så langt i år er tinglyst 90 boligomsetninger med en salgspris fra 30 millioner kroner og oppover, mot 53 boliger i denne prisklassen samme periode i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

Til sammen var det 67 omsetninger fra 30 millioner kroner og oppover i fjor, som også var et rekordår for antall omsetninger av luksusboliger.

– Lave renter, høy sparing og ikke minst høy avkastning i aksjemarkedet, har gjort at de høyt bemidlede er blitt svært lystne på nye og større boliger, sier senioranalytiker i Prognosesenteret Carl Christian Mathiesen.

Hittil i år er det omsatt 985 boliger på landsbasis som koster over 15 millioner kroner, mot 654 omsetninger i samme periode i fjor, en økning på 51 prosent.

– Det at høyt prisede boliger går for tilnærmet prisantydning, gir som regel en indikasjon på at folk har tro på boligmarkedet, sier Mathiesen.