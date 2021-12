«Hvis du fortsetter å spre vaksinepropaganda i sosiale medier, så kommer du til å bli drept. Det er en advarsel,» står det blant annet i meldingen til kommunedirektør Trond Arne Aglen som siteres av lokalavisa Vestlandsnytt.

Saken vil bli anmeldt mandag.

Til NRK sier Aglen at han reagerer sterkt på truslene.

– Som kommunedirektør er jeg ansvarlig for tjenestene vi skal levere. Når jeg nå opplever å bli truet fordi jeg ytrer meg om vaksinering og utfordringene rundt det, er jeg nødt til å reagere, sier han.

130 personer er blitt smittet i Herøy på knappe tre uker, ifølge kanalen.

21 helsearbeidere i kommunen er ikke vaksinert, noe som sammen med manglende vaksinering av eldre med tredje dose har ført til at det er et større utbrudd på et omsorgssenter i kommunen.