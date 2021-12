Fortsatt er mye uvisst rundt omikronvarianten av coronaviruset. Vaksinene beskytter trolig mindre mot smitte, men det ser ut til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom er bevart.

Det kan også se ut til at varianten gir et noe mildere sykdomsbilde, sier FHI-overlege Aavitsland til TV 2-nyhetene søndag kveld.

– Det håper vi på, men det hjelper dessverre ikke så mye fordi spredningen vil bli så enorm at vi ser for oss en betydelig bølge over landet og over landets sykehus, sier han.

Det vil sannsynligvis dessverre bety en betydelig ekstrabelastning på sykehusene, ifølge Aavitsland.

– Så det er all grunn for sykehusene, nok en gang, å se over sine beredskapsplaner, sier han.