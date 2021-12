Siden fredag kveld har det vært problemer hos Brønnøysundregistrene, skriver Dagens Næringsliv.

Altinn skriver på sine nettsider at grunn av en sårbarhet i systemer som benyttes over hele verden, har måttet deaktivere søket i Altinn (før innlogging).

– Søket vil fungere igjen så snart vi har fått på plass en sikkerhetsoppdatering.

Bakgrunnen er at systemene deres må oppdateres for å ta unna for et sikkerhetshull som har skapt store problemer for nettaktører siden det først ble oppdaget 9. desember.

Sårbarheten er i det Java-baserte loggverktøyet Apache Log4j, som brukes av mange Java-baserte applikasjoner og tjenester. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) anbefaler berørte virksomheter om umiddelbart å oppdatere Log4j.

Det er ikke kjent når de offentlige portalene er ferdige med å oppdatere systemene sine. Først når det skjer, vil tjenestene være fullt tilgjengelige igjen.