WHO: coronatester fungerer like godt for omikron

Søndag publiserte WHO en fersk orientering om omikronarianten, som i flere land har spredt seg svært raskt etter at den ble oppdaget i Sør-Afrika i slutten av november.

Før helgen var den registrert i 63 land i alle WHOs seks regioner globalt.

WHO slår fast at hvor stor trusselen fra virusvarianten er, avhenger av tre forhold.

Det første er hvor lett varianten smitter. Det andre er hvor bra vaksiner og tidligere coronasykdom beskytter mot sykdom.

Den tredje er hvor alvorlig sykdom den gir.

Vil utkonkurrere delta

Når det gjelder smittsomheten, skriver WHO at omikron synes å ha en vekstfordel foran delta.

– Den sprer seg raskere enn delta i Sør-Afrika der det ikke var så mye deltavirus i sirkulasjon, men synes også å spre seg raskere enn deltavarianten i land der forekomsten av deltavarianten er stor – som i Storbritannia, heter det i WHOs orientering.

Om årsaken er at virusvarianten har lettere for å omgå immunforsvaret eller generelt bare er mye mer overførbart – eller begge deler – er fortsatt usikkert, skriver WHO.

– Ut fra det vi vet nå, er det imidlertid sannsynlig at omikron vil gå forbi deltavarianten der den har slått rot i samfunnet, skriver Verdens helseorganisasjon.

Flere blir smittet igjen

Hvor alvorlig sykdom omikron gir, er det begrensede data om. Foreløpige funn i Sør-Afrika antyder at virusvarianten kan gi mildere sykdom enn delta, og alle tilfellene som er registrert EU og EØS så langt, har ifølge WHO vært milde eller asymptomatiske.

– Men det er likevel fortsatt uklart i hvilken grad omikron gir mindre alvorlig sykdom. Mer data er nødvendig for å si dette sikkert, heter det.

Kunnskapen er også begrenset når det gjelder vaksinenes effektivitet mot omikron. Så langt foreligger det ikke noen fagfellevurderte vitenskapelige rapporter.

WHO slår imidlertid fast at foreløpige vurderinger og de omfattende endringene i piggproteinet i viruset tyder på at vaksinene er mindre effektive mot varianten.

Det ser ut til at flere personer i Sør-Afrika får covid-19 for andre gang enn tidligere, skriver de.

Tester virker

Et positivt trekk med omikron, er at de vanlige PCR-testene og antistoff-baserte hurtigtester fortsatt ser ut til å virke som før.

Behandling av alvorlige syke pasienter der omikron er årsaken er et annet felt der mye er uvisst. WHO regner med at behandling med legemidler som retter seg mot reaksjonene hos den syke – som enkelte typer steroider – fortsatt vil være effektive.

Når det gjelder antistoffbehandling, er bildet mer uklart. Disse må testes individuelt, noe som bør prioriteres, skriver WHO.