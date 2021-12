Viktig å tenke bytterett når du handler gaver – særlig på nett

Den perfekte gaven er kanskje ikke så perfekt likevel. Ifølge en fersk undersøkelse fra Respons Analyse har nesten 8 av 10 nordmenn opplevd å få gaver de ikke har bruk for.

Det kan også hende noen får dobbelt opp av, eller feil størrelse eller farge på det de ønsket seg.

Ifølge Forbrukerrådet bytter halvparten av oss en eller flere julegaver.

Hovedtipsene til kjøper er: Tenk alltid «denne skal kanskje byttes». Finn ut hvilke bytteregler selger har. Be om ekstra lang byttefrist. Få med byttelapp på gaven og kvittering du tar vare på selv.

– Det har ikke kommet faktiske regelendringer som følge av pandemien i år, men vi ser at butikkene nå ofte tilbyr en utvidet byttefrist, for å unngå trengsel i lokalene i romjula. Det er uansett lurt å be om utvidet byttefrist, sier forbrukerjurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet til NTB.

Tips ved netthandel

Ved handel i nettbutikker, sjekk også hvilket land butikken er registrert i. Norsk tekst på nettsiden garanterer ikke at varen er sendt fra Norge. Ved kjøp fra utlandet tilkommer toll og muligens andre bytteregler. Sjekk uansett om du eller nettbutikken betaler porto.

– I utenlandske nettbutikker er det nødvendig å sette seg inn i selgers betingelser, og det kan bli litt komplisert. Men i Norge og i EU/EØS er det en lovfestet rett med 14 dagers angrerett, sier Skarderud.

Ved kjøp i britiske nettbutikker, husk at disse ikke lenger tilhører EU.

Uansett hvor du har kjøpt gaven, er hovedregelen for å få bytte at butikkene kan selge varen på nytt.

Mange har blitt vant til å handle på nett under pandemien, men ved kjøp av gaver til andre, må du være spesielt oppmerksom på hvilke bytteregler som gjelder og hvem som betaler for porto og eventuell toll. Foto: Robert Schlesinger / NTB

Fordel med gavekort

Skarderud påpeker at det i år er mange butikker som sliter med å få tak i varer på grunn av forsyningsproblemer etter pandemien. Det kan gjøre at mange er utsolgt for eller ikke har fått inn ønsket modell, farge eller størrelse. Da kan et gavekort være et bra alternativ.

– Med et gavekort kan mottaker vente og få akkurat den gaven man mest ønsker, selv om butikkene ikke får den inn før etter nyttår, sier hun.

En annen fordel med gavekort er at mottakeren kan bruke det etter jul, og da er det ofte salg.

– Da kan det bli mer julegaver for pengene. I tillegg slipper du som giver å se at den dyre gaven, som kanskje var feil likevel, bare kan byttes til halv pris, sier Skarderud.