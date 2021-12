Flere kommuner gir tidlig juleferie

Det er Romsdals Budstikke som skriver at kommunens skoleelever går ut i juleferie fra 17. desember, istedenfor 21. desember som planlagt. Bakgrunnen er høyt sykefravær og mangel på kvalifiserte vikarer.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har tidligere avvist at man vil gjøre som i Danmark og sende alle grunnskoleelever i landet hjem før tiden. Imidlertid har hun åpnet for at enkeltskoler og kommuner kan sende elevene hjem tidligere, men da må de ta igjen de tapte dagene i vårsemesteret.

Også kommuner som Ålesund, nabokommunen Giske og Grimstad har tidligere varslet at de vil gi elevene juleferie fra noen dager tidligere enn varslet. Indre Østfold kommune innfører hjemmeskole siste den uka før juleferien.

Skoler over hele landet sliter med høyt sykefravær blant de ansatte, og med å skaffe kvalifiserte vikarer.