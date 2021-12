Lørdag la Støre-regjeringen fram den varslede milliardpakken som skal hjelpe husholdninger med skyhøye strømregninger denne vinteren.

– Regjeringen har fulgt med på situasjonen som har utviklet seg fram til i dag, der mange føler på bekymring og uro på grunn av de høye strømprisene, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse.

Ordningen går ut på at staten dekker halvparten av strømprisen som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime.

– Det er høye priser. Men går det over 70 øre, så er det ekstraordinært. Og da sier staten: Fellesskapet, vi sammen, tar halve regningen. Og det bør gi en god trygghet til folk, sier Støre.

Setter et tak

Alle husholdninger vil få støtte til et strømforbruk opp til 5.000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk.

Regjeringen unngår dermed å finansiere luksusforbruk av strøm, mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Det er et viktig krav fra budsjettpartner SV.

– Selv i en tomannsbolig, som ikke er av nyere art, er det ikke uvanlig at folk har 5.000 kilowatt i januar. Så det er ikke snakk om noe luksusforbruk, sier Vedum.

Han legger vekt på at Norge er både kaldt og mørkt, og at vi trenger varme.

– Tar man perioden over ett, også med det vi gjør med elavgiften, så vil en familie som har en enebolig spare cirka 5.600 kroner. Det er et bidrag til å gjøre ting litt mindre vanskelig for folk og sørge for at hverdagen går i hop, sier Vedum.

Regjeringen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) la lørdag fram en ordning som kan hjelpe folk med strømregningen. Foto: Terje Pedersen / NTB

SV: – Lovende

SV mener regjeringens forslag ser lovende ut.

– Vi ønsket primært en ordning som treffer de med inntekt under 500.000 eller 600.000 som kan trenge hjelp med strømregningen. Når det ikke var mulig å koble støtte til inntekt på kort tid, mener vi det er riktig å se på forslaget fra regjeringen, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Han gjør det klart at SV vil bidra til at en slik ordning kommer raskt på plass.

Men noen blankofullmakt vil SV ikke gi. Haltbrekken understreker at det er veldig viktig for SV at ordningen er innrettet for å hjelpe folk med vanlige strømforbruk, og ikke luksusforbruk.

– Derfor vil SV også jobbe for dette i forhandlinger med regjeringspartiene når forslaget kommer til Stortinget, sier han.

Tredje trinn

Regjeringen har satt av 5 milliarder kroner til ordningen, som skal gjelde fra og med desember til og med mars neste år.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier husholdningene må forberede seg på høyere strømregninger i vinter enn hva det er en normal vinter.

– Men med denne sikringspakken får vanlige folk i hele Norge en god hjelp til å håndtere den helt spesielle situasjonen vi står i denne vinteren, sier Mjøs Persen

Milliardordningen blir tredje trinn i regjeringens pakke med tiltak for å bøte på høye strømregninger.

Fra før er regjeringspartiene og SV blitt enige om et kraftig kutt i elavgiften i vinter.

I tillegg har regjeringen foreslått flere tiltak for dem med dårligst økonomi, blant annet økt bostøtte. Det er også satt av en egen pott til sosialhjelpsmottakere, og studenter med høye strømutgifter kan få ekstra lån og stipend.