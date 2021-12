– Det regjeringen foreslår, ser lovende ut, og vi er et skritt nærmere å sikre at folk får hjelp til høye strømregninger i vinter, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Han gjør det klart at SV vil bidra til at en slik ordning kommer raskt på plass.

Men noen blankofullmakt vil SV ikke gi:

– Det er veldig viktig for SV at ordningen ikke skal premierer luksusforbruk av strøm, men er innrettet for å hjelpe folk med vanlige strømforbruk. Derfor vil SV også jobbe for dette i forhandlinger med regjeringspartiene når forslaget kommer til Stortinget, sier Haltbrekken.

Det regjeringen foreslår, er en ordning der staten tar halvparten av regningen for høye strømpriser. Det settes et tak på 5.000 kilowattimer i måneden.