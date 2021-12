Mannen er likevel dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning, som er på nivå med Høyesteretts veiledende norm i voldtektssaker, skriver Østlandets Blad.

Tingretten mener handlingen er å anse som fullbyrdet voldtekt, men det springende punktet i saken er om han opptrådte med tilstrekkelig grad av subjektiv skyld.

– Tiltalte har både i politiavhør og i retten fremholdt at samleiet ble igangsatt mens hans sov og at han ikke kom til seg selv før fornærmede våknet. Dersom samleiet ble gjennomført i søvne – såkalt sexsomni – har tiltalte ikke opptrådt med slik skyldevne at han kan straffedømmes, fremgår det av rettsboka.

Mannen har anket den sivilrettslige delen av dommen, det vil si erstatningen han er dømt til å betale den fornærmede i saken.