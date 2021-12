I kommunen, med rundt 8.800 innbyggere, har 125 personer fått påvist coronasmitte siden 20. november, skriver NRK.

Ifølge kommunen er 21 av de nesten 400 ansatte i det kommunale helsevesenet fremdeles uvaksinerte. Kommunen innrømmer at de ikke klarer å omplassere de uvaksinerte til andre arbeidsoppgaver.

– For meg er det et paradoks. Det er de aller svakeste, de vi er satt til å beskytte. Da ville jeg kanskje tro at samtlige som jobber der ville gjøre det de kan for å forhindre at de vi er satt til å beskytte mest, ikke blir utsatt for smitte, sier kommunedirektør Trond Arne Aglen til NRK.

Eli Karin Kvalsund, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Herøy, ber alle sine medlemmer i helsevesenet om å vaksinere seg.

– Jeg tenker på alle de møter, de skal jo ikke utsette noen for fare, sier Kvalsund.