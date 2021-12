I en pressemelding opplyser Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) at 34 av de 36 brefrontene som ble målt har trukket seg tilbake og at alle ti breene med massebalansemålinger hadde masseunderskudd.

– De siste 20-årene har alle breene vi følger med på, trukket seg tilbake. Brefrontene trekker seg tilbake fordi det over tid har smeltet mer snø og is om sommeren enn det snør om vinteren. Vi ser at massebalansen har vært negativ, seier glasiolog Hallgeir Elvehøy i NVE.

Massebalansen til en bre er forholdet mellom hvor mye snø som legger seg på breen i løpet av vinteren og hvor mye snø og is som smelter om sommeren.

Blant annet har NVE målt fire breer i Troms og Finnmark. Her hadde Steindalsbreen i Lyngen størst tilbakegang, med 45 meter i løpet av året, skriver Framtid. Totalt har Steindalsbreen trukket seg tilbake med 416 meter over de siste 20-årene.

Bresmeltingen gjennom sommeren var større enn normalt på breene i Sør-Norge og i Nordland, men mindre enn normalt lengst i nord.

NVE opplyser at isbreene i Norge har minket mye både i lengde, areal og tykkelse siden år 2000 – og har den samme utviklingen som de fleste breene i resten av verden.