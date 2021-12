Oslo: 1.047 nye registrerte koronasmittede

Det viser tallene Oslo kommune publiserer på sine nettsider. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 871 smittede per dag.

Fredag ble det satt smitterekord med 1.150 registrerte smittede i hovedstaden. Også onsdag og torsdag ble det satt nye rekorder med henholdsvis 1.117 og 1.137 smittede.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 2.685 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Bjerke og Nordstrand bydel med henholdsvis 2.088 og 2.030.

Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, Sagene og Frogner.

Til sammen er 79.639 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.