Fjerde dag på rad med smitterekord

Det siste døgnet er det registrert 5.413 koronasmittede i Norge. Det er 1.222 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste smittetallet så langt.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.403 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 3.235, så trenden er stigende.

Arbeiderpartiet stuper på ny måling

Arbeiderpartiet går tilbake med hele 6,2 prosentpoeng på en fersk meningsmåling. Høyre, SV og Frp går mest fram på målingen, som Norfakta har utført på oppdrag for Klassekampen og Nationen.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 21,7 prosent, et kraftig fall fra tilsvarende måling i november da oppslutningen var på 27,9 prosent.

Passasjer alvorlig skadd i trafikkulykke i Rælingen

En mann i 20-årene er fraktet til Ullevål sykehus med alvorlige skader etter at en bil kjørte i veggen i Rælingstunnelen på riksvei 159 i Rælingen.

Føreren av bilen, en mann på 20 år, er fraktet til Ahus med lettere skader, opplyser Øst politidistrikt på Twitter.

Minst to døde da tornadoer herjet i USA

Flere tornadoer førte til ødeleggelser i USA i natt. Det er meldt om personskader og kollapsede bygninger i Arkansas, Illinois og Tennessee.

I Monette, Arkansas døde minst to personer da en tornado traff et sykehjem. Sør i Illinois ble mange innesperret da et av Amazons lagerhus kollapset.

Verdensbanken frigir midler til Afghanistan

2,5 milliarder kroner skal utbetales til FNs matvareprogram og FNs barnefond og gå til nødhjelp i Afghanistan, varslet Verdensbanken i natt.