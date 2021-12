To pågrepet etter masseslagsmål mellom ungdommer i Elverum

– Det er noe uoversiktlig hva som var foranledningen. Det ser ut som to grupperinger som har kranglet og slåss. Da politiet ankom fikk folk beskjed om å forlate stedet, men det pålegget var det flere som ikke etterkom, sier operasjonsleder Sidsel Svarstad i Innlandet politidistrikt til NTB.

To menn på 18 år er pågrepet. Den ene for å ha kommet med drapstrusler mot politiet og for å hindre politiets arbeid. Den andre er pågrepet for å ikke ha forlatt stedet.

En gutt på 17 år er også innbrakt. Den mindreårige kom med drapstrusler mot politiet og slo en politibetjent. Han sitter nå i samtale med politiet, opplyser Svarstad.

Politiet fikk melding om masseslagsmålet klokken 1.12. Alle de involverte ungdommene er på omtrent samme alder og tilhørende i Elverum. Ingen er skadd.