Den høye strømprisen påvirker grønnsakavlingene i norske drivhus

I sin rapport for uke 49 skriver direktoratet at produsentene av grønnsaker i veksthus merker godt de økte strømprisene, og at de får økte produksjonskostnader.

– Dette går utover produksjonen av norske grønnsaker i veksthus. Mange produsenter slår av lys og varme i veksthusene i de dyreste periodene av dagen, og selv om det bare er noen timer, påvirker det avlingen, heter det.

Direktoratet opplyser at etterspørselen etter norske veksthusgrønnsaker er større enn produksjonen om dagen, og at det som produseres av norske agurker og crispysalat, blir solgt.

– Det er behov for suppleringsimport, selv om kvaliteten på importert vare oftere er lavere enn for norsk vare, skriver de.