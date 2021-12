Kristiansand reduserer hjemmehjelp-tilbud

Helse- og mestringstjenestene i Kristiansand er under stort press, og organisasjonen er satt i gul beredskap, skriver kommunen på sine nettsider fredag.

Det var Fædrelandsvennen som først skrev om saken.

– Tilbudet om hjemmehjelp er allerede redusert. Flere tjenester kan bli påvirket i tiden fremover, sier helse- og mestringsdirektør Brede Skaalerud.

Sykefraværet er høyt, og ledelsen må planlegge for et enda høyere sykefravær. Sykefraværet vil ventelig øke også som følge av at personell blir tatt ut i karantene eller isolasjon.

– Pandemien er svært uforutsigbar, og vi arbeider nå med å legge planer for at situasjonen kan bli enda mer utfordrende, sier Skaalerud.