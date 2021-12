Fire eksportører anmeldt for ulovlig eksport av elektronisk avfall

– Mye av eksporten av EE-avfall er knyttet til organisert kriminalitet som opererer i flere land i Europa. Det er derfor viktig at vi samarbeider over landegrensene for å stanse de kriminelle. Et bedre samarbeid mellom miljø-, toll- og politimyndighetene vil gjøre oss mer treffsikre overfor store aktører og bakmenn, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: NTB