Utenlandstrafikken på norske flyplasser tok seg opp i november

– Vi har sett en kraftig økning når det gjelder reisende til utlandet, noe som henger tydelig sammen med at de globale reiserådene ble opphevet 1. oktober, og at nordmenn igjen våget seg til utlandet de to påfølgende månedene, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Drøyt 3,1 millioner passasjerer reiste til eller fra Avinors flyplasser i november. Det er tre ganger så mange som i november 2020, men en nedgang på 25 prosent fra samme måned i 2019.

Veksten i innenlandstrafikken i november var på 173 prosent fra samme måned i fjor.