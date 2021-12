Mediene tapte nær en milliard i annonseinntekter i 2020

– Vi ser en økende betalingsvilje for digitale nyheter, og det er positivt. Samtidig er det ingen tvil om at konkurransen fra de globale aktørene i annonsemarkedet er en betydelig utfordring for norske redaktørstyrte mediers driftsøkonomi, sier Medietilsynets direktør Mari Velsand. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: NTB