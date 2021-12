Stavanger: 600 har fått beskjed om å teste seg etter konsert – frykter Omikron smittebombe

Lørdag spilte deLillos konsert i Folken i Stavanger. Nå frykter Stavanger kommune at et stort smitteutbrudd kan være på vei.

Ifølge Stavanger Aftenblad var det 600 tilskuere tilstede under konserten. Deltakere har nå fått beskjed om å teste seg og bli hjemme til de har fått svar, etter foreløpige analyser viser at en av tilskuerne høyst sannsynlig hadde omikron.

– Her kan vi ha en skikkelig smittebombe. Det er en stor sak når over 600 personer potensielt kan være smittet. Nå får vi håpe at konsertgjengerne følger anmodningen om å holde seg inne og ta PCR-tester. Men disse er ikke definert som nærkontakter av den smittede, sier Smittevernoverlege Ruth L. Midtgarden i Stavanger kommune til Stavanger Aftenblad.