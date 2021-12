Ankene i Prinsdal-saken behandles til sommeren

Borgarting lagmannsrett tar ankene til gjerningsmannen og en medvirker som ble dømt for å ha levert drapsvåpenet, opp til behandling rundt to og et halvt år etter at det dødelige skuddet falt.

Domstolen starter sin behandling 8. juni og tar saken etter planen opp til doms 23. juni.

Halil Kara (21) ble like før midnatt 10. januar 2020 skutt i hodet av en maskert gjerningsperson etter et kebabmåltid i Prinsdal. Den hovedtiltalte mannen bekreftet da saken gikk for Oslo tingrett at han avfyrte skuddet, men hevdet han ikke visste at våpenet var ladd da han trakk av.

Det er kun hovedmannen og medvirkeren som møter på tiltalebenken. Påtalemyndigheten har nemlig trukket drapstiltalen mot en annen ung mann for medvirkning, fordi bevisene ikke holdt.

Han er for lengst løslatt, men må møte i lagmannsretten 5. januar, hvor tiltalen er endret til å gjelde trusler, ifølge advokat John Christian Elden.

Mannen har sittet så lenge i varetekt at en domfellelse for trusler uansett ikke vil innebære at han må sone.

– Riksadvokaten og jeg har lik påstand om det. Saken hans skal dermed avsluttes i lagmannsretten, sier Elden til NTB.

Domstolen har satt av tre timer til dette rettsmøtet.