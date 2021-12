Høyesterett skal klargjøre spørsmålet om hvor grensen skal gå mellom Bane Nors ansvar og folks ansvar for sin egen sikkerhet. Domstolen skriver i sin beslutning torsdag at Bane Nors anke over domfellelsen for blant annet uaktsomt drap og uaktsom kroppsskade, fremmes til behandling.

– Når kan vi som foretak dømmes for å ha forvoldt skade eller død, etter at folk har tatt seg ulovlig inn på vårt område? Vi ønsker svar på alle disse spørsmålene. Dette handler om viktige prinsipper, både for oss og for mange andre virksomheter, sa Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor da han kunngjorde at selskapet anket domfellelsen i Borgarting lagmannsrett.

Dømt på alle punkter

Even Warsla Meen (15) ble erklært død på stedet etter at han inne i en tunnel på Filipstad driftsbanegård i Oslo i 2019 fikk strøm i seg fra en kjøreledning som førte 15.000 volt. Hans 16 år gamle kjæreste og en 15 år gammel kamerat ble kritisk skadd i ulykken, men overlevde.

Ungdommene hadde tatt seg over et gjerde og inn i tunnelmunningen kalt Strupen. Inne i tunnelen klatret de opp på taket til et gammelt, nedslitt og overtagget togsett.

I Borgarting lagmannsrett ble Bane Nor domfelt på alle punkter etter dødsulykken. Domstolen fant ikke grunnlag for å plassere straffansvar hos enkeltpersoner, men selskapet ble dømt til en foretaksstraff på 10 millioner kroner.

Sviktende sikkerhet

Selv om ulykken skjedde som følge av ungdommenes valg og handlinger, utelukket lagmannsretten at de ville ha klatret opp på taket av toget hvis de hadde forstått at det var strøm i kontaktledningen og risikoen ved dette.

Dommerne ramser opp en rekke sikkerhetstiltak som var manglende og for dårlig vedlikeholdt, og fastslår at det var disse unnlatelsene som forårsaket ulykken på Filipstad.

– Lagmannsretten gjør det klinkende klart at ungdommene ikke kan bebreides. De hadde ikke mulighet til å skjønne hvor farlig dette er. Det betyr at ulykken ene og alene er Bane Nors ansvar, sa advokat Sven Knagenhjelm, bistandsadvokat for de fornærmede etter Filipstad-ulykken, til NTB etter domsavsigelsen i Borgarting lagmannsrett.